Rafael Nadal zal leegte op zijn palmares niet opvullen in Parijs

Aan winst in het ATP-toernooi van Parijs hangt een prijzenpot met meer dan 3 miljoen euro, maar dat geld zal ook dit jaar niet naar Nadal gaan. Hij won er nog nooit en ook dit jaar sneuvelde hij in de halve finales tegen Alexander Zverev.

"Dit was geen slecht week", vertelde Nadal na zijn nederlaag. "Ik heb al heel lang niet meer indoor gespeeld en haal hier toch de halve finales. Ik voelde me ook goed, ook mentaal. Ik had de juiste attitude op de baan en heb mooie dingen laten zien." Nadal hoopt na dit toernooi klaar te zijn voor de ATP Finals volgende week in Londen.

Morgen neemt de 23-jarige Zverev het in de finale in Parijs op tegen de 24-jarige Rus Daniil Medvedev (ATP-5).