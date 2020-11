Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic opent op ATP Finals met overtuigende zege

De Argentijn Diego Schwartzman maakte zijn debuut op de Masters en mocht meteen aantreden tegen de nummer 1 van de wereld. In de eerste set kon Schwartzman tot 3-3 gelijke tred houden, maar vanaf dan was het al Djokovic wat de klok sloeg.

De Serviër gunde Schwartzman in totaal amper 5 spelletjes. Na 1 uur en 18 minuten stond er een droge 6-3 en 6-2 op het scorebord. Een sterke start dus voor de nummer 1 van de wereld, die ook de vorige 5 ontmoetingen met Schwartzman had gewonnen.

"Het was een spannende match tot ik bij 4-3 zijn service kon breken", zei Djokovic achteraf. "Ik ben vooral heel erg tevreden over de manier waarop ik speelde in set 2."

Djokovic kan de ATP Finals voor de 6e keer in zijn carrière winnen. Eerder was hij al de beste in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015.