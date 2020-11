Novak Djokovic blijft op koers voor 6e ATP Finals-titel na winst tegen Zverev

Na zijn verrassende nederlaag tegen Daniil Medvedev van woensdag kon Novak Djokovic zich geen tweede misstap veroorloven tegen Zverev.

De nummer één van de wereld zette in de eerste set meteen de toon. Hij kwam 3-0 voor na een vroege break en gaf die voorsprong niet meer weg. Het eerste setpunt was het goede voor de Serviër.

In de tweede set een heel ander verhaal. De twee hielden elkaar in evenwicht tot 6-6 en dus moest een tiebreak over setwinst beslissen. Daarin sloeg Zverev als eerste toe, maar de Duitser kon niet verder uitlopen. Uiteindelijk trok Djokovic het laken met 7-4 naar zich toe.

De Serviër plaatst zich zo als laatste voor de halve finales in Londen. Daarin neemt hij het op tegen Dominic Thiem. De andere halve finale wordt gespeeld tussen Medvedev en Rafael Nadal. Djokovic kan de ATP Finals voor de 6e keer winnen. Hij won voor het laatst in 2015.