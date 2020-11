Niet Djokovic maar Medvedev is na 2 matchen al zeker van halve finales

Daniil Medvedev had in zijn eerste match tegen Alexander Zverev al indruk gemaakt en dat was tegen Novak Djokovic niet minder. De nummer 1 van de wereld kon in het 3e spelletje nog 2 breakpunten wegwerken, maar hing in 7e spelletje wel aan de galg.

Medvedev won 7 spelletjes op een rij en graaide in die rush niet alleen de eerste set mee, maar liep ook 3-0 uit in set 2. Een beslissende kloof, want Djokovic was niet meer in staat zijn niveau nog wat op te krikken.

Dat zal hij wel in zijn laatste groepsmatch moeten doen tegen Alexander Zverev. In 2018 versloeg de Duitser hem nog in de finale van de ATP Finals. De winnaar van dat duel gaat samen met Medvedev naar de halve finales.