Nadal plaatst zich ten koste van titelverdediger Tsitsipas voor halve finales

Dominic Thiem kon in de groep "Londen 1970" al 2 matchen op beide oren slapen, Rafael Nadal en Stefanos Tsitsipas moesten in hun 3e match nog vol aan de bak.

Tsitsipas had dankzij zijn titel van vorig jaar een verrassend voordeel op Nadal, want de Spanjaard wist de ATP Finals (of de vroegere Masters) opmerkelijk genoeg nog nooit te winnen.

Hij toonde tegen Tsitsipas dat hij dit jaar alvast het niveau heeft om die leegte op zijn palmares op te vullen. Nadal was ongenaakbaar op zijn eigen opslag en zo werd het natuurlijk een stuk makkelijker.

Tot 5-4 in de 2e set verliep alles naar wens voor de nummer 2 van de wereld, maar door één moment van onachtzaamheid gooide hij de set te grabbel. Met zijn enige dubbele fout van de match schonk hij de winst aan Tsitsipas.

In de tweede set werd de orde snel weer hersteld. Nadal bereikt zo voor de 6e keer in zijn 10e deelname de halve finale op de ATP Finals. "Ik ben tevreden over mijn niveau", zei Nadal in het interview achteraf. "Ik heb dit toernooi nog nooit gewonnen, maar meestal ben ik moe na een lang seizoen. Dat is nu wel anders."