Mertens wist setverlies uit in 1e ronde tegen kwalificatiespeelster

Elise Mertens is het tweede reekshoofd op het hardcourttoernooi in Oostenrijk. Kalinina is een kwalificatiespeelster, maar ze verkocht haar huid duur. Ze won de eerste set met 6-2.

In set 2 en set 3 herpakte Elise Mertens zich en na 2 uur en 7 minuten besliste ze de partij met een ace. De Russische veterane Vera Zvonareva (WTA-173) is de volgende tegenstander van Mertens.

"Dat was niet mijn beste match", zei Mertens achteraf. "Kalinina was agressief, maakte niet veel fouten en mepte hard. Ik werd in het defensief gedwongen. Na het verlies van die eerste set probeerde ik de dynamiek te veranderen. Vooral mentaal heb ik toen een klik gemaakt."