Medvedev steekt Thiem de loef af in de finale van de Masters

Daniil Medvedev begon goed aan de wedstrijd, maar een moment van verslapping en wat tegenval kostten hem de 1e set. Thiem strafte enkele foutjes van de Rus af door een break te forceren en had zelf geluk op setpunt, toen hij de netband aan zijn kant had.

Met de setwinst op zak had Thiem de controle. Toch verzuimde de Oostenrijker om Medvedev uit te tellen. Bij 3-3 in set 2 wist hij twee breakkansen niet te verzilveren en de Rus sleepte vervolgens een beslissende 3e set uit het vuur in de tiebreak.

In die 3e set spartelde Thiem flink tegen bij enkele breakpunten van Medvedev, maar bij de 6e kans was het toch raak. Thiem kon de break niet meer rechtzetten en verloor zo voor het twee jaar op rij de finale van de Masters.

Medvedev, die in zijn carrière nog geen grandslamtoernooi kon winnen, is wel de verdiende laureaat van de ATP-Finals. Op weg naar zijn eindzege klopte hij met Djokovic, Nadal en Thiem de top 3 van de ATP-ranking. Zelf is de 24-jarige Rus de nummer 4 van de wereld.