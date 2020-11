Medvedev is ook op de Masters te sterk voor Zverev

Het was het 8e duel tussen de 24-jarige Medvedev (ATP-4) en de 23-jarige Zverev (ATP-7), de Rus haalde het voor de 3e keer. Amper 8 dagen geleden speelden de twee nog tegen elkaar in de finale van het Masters 1.000 toernooi van Parijs. Toen won Medvedev in 3 sets.

Maandagavond had Medvedev slechts 2 sets nodig. Na net geen anderhalfuur tennissen stond er 6-3 en 6-4 op het scorebord. In dezelfde poule won Novak Djokovic eerder op de dag zijn wedstrijd tegen Diego Schwartzman.