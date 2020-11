Medvedev houdt Rafael Nadal uit de finale van de ATP Finals

Geen droomaffiche Djokovic-Nadal in de finale, maar wel Thiem-Medvedev in de ATP Finals.

Nadal was met 3-6 in de 1e set nochtans uitstekend begonnen tegen Medvedev, die nog nooit een duel had kunnen winnen tegen de Spanjaard.

Maar de Rus wervelde in het 2e bedrijf en breekte al snel door de opslag van Nadal. De nummer 2 van de wereld boog een 3-0-achterstand wel nog om in 6-6. Maar in de tiebreak trok Medvedev aan het langste eind met 7-4.

In set 3 hielden de kemphanen gelijke tred tot 3-3. Nadal gaf daarna 2 van zijn opslagspelletjes weg. Medvedev naar de finale. En zo blijft de ATP Finals een blinde vlek op de erelijst van Nadal.