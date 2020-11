Medvedev boekt met Masters-toernooi van Parijs eerste zege van 2020

Zverev (23) en Medvedev (24) speelden beiden in hun eerste finale in Parijs. Vorig jaar ging de titel naar Novak Djokovic.

Het is nog maar de tweede overwinning voor Medvedev in zeven duels tegen zijn Duitse tegenstander. De eerste set was vandaag voor Zverev, maar Medvedev kwam nadien op stoom en domineerde de beslissende derde set.

Voor Medvedev is het zijn eerste overwinning van het seizoen en zal hij zaterdag naar de vierde plek op de ATP-ranking stijgen. Daarmee steekt hij Roger Federer voorbij.

Na zijn successen op de masterstoernooien in Cincinnati en Shanghai vorig jaar, is het zijn derde winst op een Masters 1.000.

Het was de veertiende ATP-finale voor de Rus, waarvan hij er nu acht won.