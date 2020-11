LIVE: Elise Mertens moet achtervolgen in toernooifinale in Linz

16:27 16 uur 27. 2-0: break Sabalenka. Ook net als in de eerste set moet Mertens nu ook in set 2 haar eerste opslag inleveren. Met het nodige geluk duwt de Wit-Russische haar dubbelpartner tegen de muur. . 2-0: break Sabalenka Ook net als in de eerste set moet Mertens nu ook in set 2 haar eerste opslag inleveren. Met het nodige geluk duwt de Wit-Russische haar dubbelpartner tegen de muur.

16:25 16 uur 25. 1-0: set 2 begint goed voor Sabalenka. Ook de tweede set begint met gamewinst voor Sabalenka. Mertens kan maar een puntje meepikken. . 1-0: set 2 begint goed voor Sabalenka Ook de tweede set begint met gamewinst voor Sabalenka. Mertens kan maar een puntje meepikken.

16:19 16 uur 19. Bij Sabalenka kan er weer een lach af. De Wit-Russische was tijdens de eerste set vaak gefrustreerd, maar zit nu met de brede glimlach op de bank. . Bij Sabalenka kan er weer een lach af. De Wit-Russische was tijdens de eerste set vaak gefrustreerd, maar zit nu met de brede glimlach op de bank.

16:16 16 uur 16. 7-5: Sabalenka wint set 1. Na meer dan een uur zit de eerste set erop. We zagen goed tennis, een agressief aanvallende Sabalenka, een goed verdedigende Mertens, maar de agressie haalt het van de verdediging. Mertens moet achtervolgen. . 7-5: Sabalenka wint set 1 Na meer dan een uur zit de eerste set erop. We zagen goed tennis, een agressief aanvallende Sabalenka, een goed verdedigende Mertens, maar de agressie haalt het van de verdediging. Mertens moet achtervolgen.

16:16 16 uur 16. Sabalenka mept zich naar 2 setpunten. Kan Mertens de set nog redden? . Sabalenka mept zich naar 2 setpunten. Kan Mertens de set nog redden?



16:14 16 uur 14. Sabalenka kan nu serveren voor setwinst, al moet ze daarvoor wel door de opslag van onze landgenote breken. . Sabalenka kan nu serveren voor setwinst, al moet ze daarvoor wel door de opslag van onze landgenote breken.

16:10 16 uur 10. 6-5: ellenlange game. Na een game van meer dan 10 minuten (!) en verschillende breakpunten is het Sabalenka die Mertens op de knieën dwingt. Mertens verdedigde sterk, maar maar kon haar kansen zelf niet benutten. . 6-5: ellenlange game Na een game van meer dan 10 minuten (!) en verschillende breakpunten is het Sabalenka die Mertens op de knieën dwingt. Mertens verdedigde sterk, maar maar kon haar kansen zelf niet benutten.

16:06 16 uur 06. Een dubbele fout van Sabalenka betekent een nieuw breakpunt voor Mertens. Het racket van de Wit-Russische vliegt alweer tegen de grond. . Een dubbele fout van Sabalenka betekent een nieuw breakpunt voor Mertens. Het racket van de Wit-Russische vliegt alweer tegen de grond.

16:05 16 uur 05. We zien een agressief aanvallende Sabalenka. Dirk Gerlo op Radio 1. We zien een agressief aanvallende Sabalenka Dirk Gerlo op Radio 1

16:00 16 uur . 5-5. Mertens moet nog wat langer vechten voor de eerste set, want ook Sabalanka benut haar breakpunt. We krijgen mooi tennis te zien in Linz! . 5-5 Mertens moet nog wat langer vechten voor de eerste set, want ook Sabalanka benut haar breakpunt. We krijgen mooi tennis te zien in Linz!

15:57 15 uur 57. Mertens moet vaak vechten om punten te scoren, Sabalenka is mentaal wat minder stabiel. Dirk Gerlo op Radio 1. Mertens moet vaak vechten om punten te scoren, Sabalenka is mentaal wat minder stabiel Dirk Gerlo op Radio 1

15:55 15 uur 55. 4-5: Mertens breekt door opslag. Elise Mertens benut haar breakpunten en doorbreekt de opslag van Sabalenka voor de tweede keer deze set. De volgende game kan ze de set afmaken op haar eigen opslag. . 4-5: Mertens breekt door opslag Elise Mertens benut haar breakpunten en doorbreekt de opslag van Sabalenka voor de tweede keer deze set. De volgende game kan ze de set afmaken op haar eigen opslag.

15:55 15 uur 55. Die aces duiden op vertrouwen bij Mertens. Dirk Gerlo op Radio 1. Die aces duiden op vertrouwen bij Mertens Dirk Gerlo op Radio 1

15:54 15 uur 54. Sabalenka heeft het even lastig, Mertens heeft 2 breakpunten beet. De Wit-Russische slaat haar racket tegen de grond uit frustratie. . Sabalenka heeft het even lastig, Mertens heeft 2 breakpunten beet. De Wit-Russische slaat haar racket tegen de grond uit frustratie.

15:52 15 uur 52. 4-4: Mertens doet het met aces. Met twee aces op de twee breakpunten van Sabalenka weet Mertens haar game toch nog te winnen. Deze partij kan nog alle kanten uit. . 4-4: Mertens doet het met aces Met twee aces op de twee breakpunten van Sabalenka weet Mertens haar game toch nog te winnen. Deze partij kan nog alle kanten uit.

15:42 15 uur 42. 4-3. Ook Mertens dwingt haar tegenstandster tot een deuce op de opslag van de Wit-Russische. Maar ook zij breekt nu niet, na 35 minuten tennissen staat het 4-3. . 4-3 Ook Mertens dwingt haar tegenstandster tot een deuce op de opslag van de Wit-Russische. Maar ook zij breekt nu niet, na 35 minuten tennissen staat het 4-3.

15:40 15 uur 40. Het niveau in deze wedstrijd is erop vooruitgegaan. Dirk Gerlo op Radio 1. Het niveau in deze wedstrijd is erop vooruitgegaan Dirk Gerlo op Radio 1

15:39 15 uur 39. 3-3: tactisch sterke Mertens. Sabalenka zet Mertens goed onder druk, maar onze landgenote weet er wel raad mee. Sabalenka sleept er nog een deuce én een breakpunt uit, maar het wordt alsnog 3-3. . 3-3: tactisch sterke Mertens Sabalenka zet Mertens goed onder druk, maar onze landgenote weet er wel raad mee. Sabalenka sleept er nog een deuce én een breakpunt uit, maar het wordt alsnog 3-3.

15:31 15 uur 31. 3-2: betere service. De Wit-Russische cadeautjes blijven niet duren. Sabalenka heeft haar opslag weer onder controle, de wedstrijd gaat voorlopig gelijk op. . 3-2: betere service De Wit-Russische cadeautjes blijven niet duren. Sabalenka heeft haar opslag weer onder controle, de wedstrijd gaat voorlopig gelijk op.

15:27 15 uur 27. 2-2. De 2-0-achterstand is al rechtgezet. Na een felbevochten game hangt Mertens de bordjes weer gelijk: 2-2. . 2-2 De 2-0-achterstand is al rechtgezet. Na een felbevochten game hangt Mertens de bordjes weer gelijk: 2-2.

15:20 15 uur 20. 2-1: Mertens knokt terug. Ook Sabalenka heeft het niet onder de markt met haar opslag. Mertens maakt er gebruik van om zich terug te knokken en snoept de Wit-Russische ook een game af. . 2-1: Mertens knokt terug Ook Sabalenka heeft het niet onder de markt met haar opslag. Mertens maakt er gebruik van om zich terug te knokken en snoept de Wit-Russische ook een game af.

15:16 15 uur 16. 2-0: break Sabalenka. Mertens heeft het lastig op haar eigen opslag en heeft ook meteen een dubbele fout aan haar broek. Onze landgenote werkt nog wel 2 breakpunten weg, het derde benut Sabalenka wel. . 2-0: break Sabalenka Mertens heeft het lastig op haar eigen opslag en heeft ook meteen een dubbele fout aan haar broek. Onze landgenote werkt nog wel 2 breakpunten weg, het derde benut Sabalenka wel.

15:12 15 uur 12. 1-0. Sabalenka heeft last met haar eerste opslag, maar zet de eerste game wel naar haar hand. . 1-0 Sabalenka heeft last met haar eerste opslag, maar zet de eerste game wel naar haar hand.

15:08 15 uur 08. Start! Mertens en Sabalenka zijn eraan begonnen. De Wit-Russische begint met serveren. . Start! Mertens en Sabalenka zijn eraan begonnen. De Wit-Russische begint met serveren.

15:02 15 uur 02. Mertens en Sabalenka betreden het veld. Niet als dubbelpartners, maar deze keer staan ze dus tegenover elkaar. . Mertens en Sabalenka betreden het veld. Niet als dubbelpartners, maar deze keer staan ze dus tegenover elkaar.

10:32 10 uur 32. Sabalenka: "Gun Elise veel, maar wil ze wel verslaan". Aryna Sabalenka heeft in haar carrière 3 keer gewonnen en 2 keer verloren van Elise Mertens. "Elise is een geweldige speelster", zegt ze. "Elke wedstrijd die we tot nu toe hebben gespeeld, was van een fantastisch niveau. Het is altijd een geweldig gevecht geweest. Dus kijk ik ernaar uit." "Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, omdat ze de bal goed aanraakt en heel goed beweegt. We hebben deze week samen getraind en ze heeft me doen afzien. Ik gun Elise veel, maar zondag zal ik mijn uiterste best doen om haar te verslaan." . Sabalenka: "Gun Elise veel, maar wil ze wel verslaan" Aryna Sabalenka heeft in haar carrière 3 keer gewonnen en 2 keer verloren van Elise Mertens. "Elise is een geweldige speelster", zegt ze.

"Elke wedstrijd die we tot nu toe hebben gespeeld, was van een fantastisch niveau. Het is altijd een geweldig gevecht geweest. Dus kijk ik ernaar uit."

"Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, omdat ze de bal goed aanraakt en heel goed beweegt. We hebben deze week samen getraind en ze heeft me doen afzien. Ik gun Elise veel, maar zondag zal ik mijn uiterste best doen om haar te verslaan."

10:31 10 uur 31. Cool dat ik in de finale tegen Elise sta. Voor het toernooi zei ik al dat dat gaaf zou zijn en hier zijn we dan. Aryna Sabalenka. Cool dat ik in de finale tegen Elise sta. Voor het toernooi zei ik al dat dat gaaf zou zijn en hier zijn we dan. Aryna Sabalenka

10:29 10 uur 29. Mertens: "Moeilijke opdracht tegen Aryna". Elise Mertens kent Aryna Sabalenka goed. De twee dubbelen samen, met de US Open-titel vorig jaar als uitschieter. "Ik breng veel tijd met Aryna door en weet uiteraard hoe ze speelt", vertelt Mertens. "Ik besef dat ik voor een moeilijke opdracht sta. Ze is in topvorm, maar in tennis is alles mogelijk." "Het is de laatste van het jaar en dus ga ik alle energie die me nog rest erin steken." . Mertens: "Moeilijke opdracht tegen Aryna" Elise Mertens kent Aryna Sabalenka goed. De twee dubbelen samen, met de US Open-titel vorig jaar als uitschieter.

"Ik breng veel tijd met Aryna door en weet uiteraard hoe ze speelt", vertelt Mertens. "Ik besef dat ik voor een moeilijke opdracht sta. Ze is in topvorm, maar in tennis is alles mogelijk."

"Het is de laatste van het jaar en dus ga ik alle energie die me nog rest erin steken."

