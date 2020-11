Elise Mertens verslikt zich in dubbelpartner Sabalenka in finale in Linz

Agressieve aanval haalt het van mentaal sterke verdediging

Elise Mertens stond in Linz in haar tweede finale van het jaar. Eerder verloor ze in Praag van de Roemeense topper Simona Halep (WTA-2).

De wedstrijd begon goed voor Sabalenka, die de eerste opslag van Mertens al meteen afsnoepte. Maar onze landgenote knokte zich goed in de wedstrijd en kreeg ook haar kansen om de set af te maken.

Maar na meer dan een uur tennissen was het de Wit-Russische die in set 1 aan het langste eind trok. De agressieve aanval van Sabalenka haalde het van de mentaal sterke verdediging van Mertens: 7-5.

In de tweede set was het duidelijk dat Sabalenka vertrouwen had getankt en moest Mertens alweer meteen haar opslag inleveren. De machine van Sabalenka draaide op volle toeren en met een machtige opslag dwong ze haar dubbelpartner met de rug tegen de muur.

Mertens bleef, zoals we haar kennen, knokken voor elk punt, maar het mocht niet baten. Met een overtuigende 6-2-winst schreef de nummer 11 van de wereld set 2 op haar naam.

Voor Sabalenka is het haar achtste WTA-titel uit haar carrière. Onze landgenote schreef zelf al vijf WTA-titels op haar naam met de toernooien in Doha (2019), Hobart (2017 en 2018), Lugano (2018) en Rabat (2018).