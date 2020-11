Elise Mertens stoomt in 2 sets door naar de halve finale in Linz

Het WTA-toernooi in Linz is het laatste toernooi van het seizoen voor Elise Mertens. In het enkelspel wist ze dit jaar nog geen titel te pakken en daar hoopt ze op het Oostenrijkse hardcourt verandering in te brengen.

In de kwartfinales kreeg ze vandaag het 5e reekshoofd als opponente: Veronika Koedermetova (WTA-46). De vorige 2 ontmoetingen met de Russin had Mertens, zelf het 2e reekshoofd in Linz, gewonnen en ook vandaag trok onze 24-jarige landgenote aan het langste eind.

In de eerste set was het nochtans even warmdraaien voor Mertens. Ze kwam meteen 0-3 achter, maar dan sloeg de turbo aan. Van 0-3 ging Mertens naar een 5-3-voorsprong en uiteindelijk pakte ze de set met 6-4.

In set 2 ging onze landgenote door op haar elan en een droge 6-1 was het verdict na anderhalf uur tennissen en Mertens dus door naar de halve finales.

Voor een plaats in de finale moet Mertens morgen opnieuw aan de bak tegen een Russin. Het 4e reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA-33) is dan haar tegenstander.