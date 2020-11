Elise Mertens knokt zich naar tweede WTA-finale van het jaar in Linz

Aleksandrova, het vierde reekshoofd in Linz, lust wel een Belgisch hapje. Op de US Open vergalde ze de eerste ronde voor Kim Clijsters en vorig jaar klopte ze Mertens al eens in Rosmalen.

Dat bleek een voordeel in de eerste set: met een sterke eerste opslag bezorgde ze Mertens veel problemen. Na een half uurtje moest de Limburgse al bezinnen op haar bank.

Met hernieuwde moed en een veel lagere foutenlast begon Mertens aan de tweede set. Met succes, ze liep vlot uit tot 4-0 en sleepte een beslissende set uit de brand.

Daarin leek Mertens haar momentum vast te houden. Maar net toen ze mocht serveren voor de wedstrijd, toonde Aleksandrova haar klauwen. Meer dan een laatste stuiptrekking bleek het niet te zijn: Mertens dwong op haar beurt een break af en faalde nu niet op de eigen opslag.

In de finale neemt Mertens het mogelijk op tegen haar dubbelpartner Aryna Sabalenka, die nog moet spelen tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova. Mertens stond in de zomer al eens in een finale, maar toen was Simona Halep te sterk in Praag.