Dominic Thiem kraakt Rafael Nadal in 2 tiebreaks na titanenstrijd

Dominic Thiem en Rafael Nadal hadden in het verleden al heel wat duels uitgevochten op gravel, maar de laatste jaren heeft Thiem zich meer als een allrounder ontwikkeld en nu kan hij ook op hardcourt goed uit de voeten.

Dat bewees Thiem al in het begin van het jaar, toen hij Nadal met 3 tiebreaks uit de Australian Open kegelde. En de geschiedenis herhaalde zich, want ook nu was het verschil tussen de twee uiterst klein.

In de tiebreak van set 1 leek Nadal bij 5-2 op weg naar vlotte winst, maar Thiem slaagde erin zijn hoge niveau nog wat op te krikken en de set naar hem toe te trekken. Dat deed Nadal op zijn beurt ook toen hij in set 2 met zijn rug tegen de muur kwam te staan.

Nadal, voor wie de ATP Finals een van de weinige lacunes op zijn palmares is, redde 3 matchballen en kreeg zo een herkansing in de tiebreak. Nu was het Thiem die het beste van start ging. Nadal redde nog maar eens 2 matchpunten, maar een Houdini-act zat er niet in.