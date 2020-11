Bekroont Elise Mertens haar seizoen met een titel? Volg de finale in Linz straks live

10:32 10 uur 32. Sabalenka: "Gun Elise veel, maar wil ze wel verslaan". Aryna Sabalenka heeft in haar carrière 3 keer gewonnen en 2 keer verloren van Elise Mertens. "Elise is een geweldige speelster", zegt ze. "Elke wedstrijd die we tot nu toe hebben gespeeld, was van een fantastisch niveau. Het is altijd een geweldig gevecht geweest. Dus kijk ik ernaar uit." "Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, omdat ze de bal goed aanraakt en heel goed beweegt. We hebben deze week samen getraind en ze heeft me doen afzien. Ik gun Elise veel, maar zondag zal ik mijn uiterste best doen om haar te verslaan." . Sabalenka: "Gun Elise veel, maar wil ze wel verslaan" Aryna Sabalenka heeft in haar carrière 3 keer gewonnen en 2 keer verloren van Elise Mertens. "Elise is een geweldige speelster", zegt ze.

10:31 10 uur 31. Cool dat ik in de finale tegen Elise sta. Voor het toernooi zei ik al dat dat gaaf zou zijn en hier zijn we dan. Aryna Sabalenka. Cool dat ik in de finale tegen Elise sta. Voor het toernooi zei ik al dat dat gaaf zou zijn en hier zijn we dan. Aryna Sabalenka

10:29 10 uur 29. Mertens: "Moeilijke opdracht tegen Aryna". Elise Mertens kent Aryna Sabalenka goed. De twee dubbelen samen, met de US Open-titel vorig jaar als uitschieter. "Ik breng veel tijd met Aryna door en weet uiteraard hoe ze speelt", vertelt Mertens. "Ik besef dat ik voor een moeilijke opdracht sta. Ze is in topvorm, maar in tennis is alles mogelijk." "Het is de laatste van het jaar en dus ga ik alle energie die me nog rest erin steken."

