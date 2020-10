Tsitsipas krijgt Dimitrov klein en bereikt voor het eerst kwartfinales in Parijs

Toen Tsitsipas 7-8 in het krijt stond in de tiebreak van set 2, kon de wedstrijd helemaal kantelen.



Tsitsipas (ATP-6) had de 1e set met 6-3 binnengehaald tegen Dimitrov (ATP-20). Dimitrov had een setpunt in de tiebreak van de 2e set. Maar de Griek vocht terug, werkte nog een 2e setpunt weg en trok het laken naar zich in de tiebreak met 9-11.

In het 3e bedrijf wervelde Tsitsipas voorbij Dimitrov. Zo schrijft de nummer 6 van de wereld 2 keer geschiedenis. Op persoonlijk vlak, want hij staat voor de 1e keer in de kwartfinales in Parijs. En op nationaal vlak, want Tsitsipas is de eerste Griek ooit in de kwartfinales van Roland Garros.

Daarin treft Tsitsipas de Rus Andrej Roebljev (ATP-12). Beide spelers kwamen elkaar een week geleden nog tegen in de finale van Hamburg. Tsitsipas boog toen het hoofd na 3 sets.