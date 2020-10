Topspeelsters Kvitova en Kenin halen wel halve finales Roland Garros

Morgen speelt Kvitova voor het eerst sinds 2012 de halve finales in Parijs. 8 jaar geleden verloor ze van de latere winnares Maria Sjarapova. Nu komt ze uit tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. De nummer 6 van de wereld klopte landgenote Danielle Collins in 3 sets. (lees over die match hieronder)

Siegemund stond op haar 32e voor het eerst in de kwartfinales van een grandslamtoernooi en had zichtbaar last van plankenkoorts. Haar opslag ging meteen de mist in en dat leverde Kvitova een bonus op die ze niet meer uit handen gaf.

Kenin rekent af met vermoeide Collins in Amerikaans duel

Sofia Kenin (WTA-6) heeft haar landgenote Danielle Collins (WTA-57) bedwongen en voor het eerst de halve finales op het gravelgrandslamtoernooi bereikt. De winnares van de Australian Open begin dit jaar had 3 sets nodig, maar in de 3e set was het duidelijk op voor Collins; 6-4, 4-6, 6-0.

Collins was in 3 vorige duels met Kenin altijd de betere, meer nog, ze verloor er geen set in. Maar Collins had gisteren ook 3 sets gespeeld tegen Ons Jabeur. En vandaag bij 4-0 in set 3 ging ze van het terrein voor een medische behandeling. Het was niet duidelijk wat er was, maar ze vertelde aan haar coach wel dat het "ondraaglijk" was.