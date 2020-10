Sprookje in Antwerpen: Zizou Bergs wint zijn eerste ATP-match ooit

Zizou Bergs kreeg een ticket voor het toernooi van Antwerpen omdat Ruben Bemelmans een positieve test aflegde bij een coronatest. Een zuur begin van een mooi verhaal.

Bergs begon complexloos en liep meteen uit tot 3-0. De Spanjaard Albert Ramos kwam op ervaring terug tot 3-3, maar dat maakte geen indruk op de 21-jarige Bergs. Hij won de eerste set met 7-5.

In de tweede set kwam Bergs 2-4 achter, maar hij beschikte dinsdagavond over superkracht. Hij kwam terug tot 5-5 en maakte het af met een tweede setwinst (7-5). In de tweede ronde ontmoet hij de Rus Karen Khaskanov, het derde reekshoofd.