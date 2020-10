Roeblev wint Sint-Petersburg en komt naast Djokovic met 4 titels in 2020

Andrej Roeblev heeft het toernooi van Sint-Petersburg gewonnen. In de finale was de 22-jarige Rus met 7-6 (7/5), 6-4 te sterk voor de Serviër Borna Coric. Na Doha, Adelaide en vorige maand Hamburg was dit zijn 4e titel dit jaar, daarmee is hij samen met Novak Djokovic recordhouder.