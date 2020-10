Poolse Iga Swiatek veegt topreekshoofd Simona Halep van de baan in Parijs

Ook Kiki Bertens (WTA-8) heeft de vierde ronde op Roland Garros niet overleefd. De Nederlandse, het vijfde reekshoofd, moest na één uur en 37 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-4) de duimen leggen voor de Italiaanse Martina Trevisan (WTA-159).

Bertens had zich voor de tweede keer in haar carrière voor de kwartfinales van Roland Garros kunnen plaatsen. Trevisan staat voor het eerst op de hoofdtabel in Parijs. Ze maakte begin dit jaar op de Australian Open haar debuut in een grandslamtoernooi.

Trevisan neemt het in de kwartfinales op tegen Swiatek, die Halep versloeg.