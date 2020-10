Ook in het dubbel is Roland Garros afgelopen voor Elise Mertens

Vorig jaar schopten Elise Mertens en Aryna Sabalenka het nog tot in de halve finales, dit jaar is de 2e ronde het eindstation. Asia Muhammad en Jessica Pegula waren in 3 sets te sterk.

In de eerste set deelden Mertens en Sabalenka de lakens uit, in de tweede namen hun Amerikaanse tegenstander die rol over.

In de derde en beslissende set serveerden de speelsters een gelijkopgaande strijd, tot Mertens en Sabalenka bij 2-2 een lang opslagspel uit handen gaven.

Het duo probeerde meteen tegen te prikken bij 2-3, maar slaagden daar niet in. Met een uitschakeling als gevolg.