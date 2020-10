Novak Djokovic veegt zijn tegenstander van het terrein

Toen het even begon te regenen, ging Djokovic zelfs de terreinverzorgers helpen met de vloertrekkers.

Net als zijn grootste uitdager Rafael Nadal heeft Novak Djokovic nog geen set laten liggen op het Franse grandslamtoernooi. Ook de Colombiaan Daniel Galan, nummer 153 op de wereldranglijst, legde hem nauwelijks iets in de weg.

Even leek Djokovic op weg naar een "triple bagel" (6-0, 6-0 en 6-0), tot halverwege de tweede set Galan met zijn forehand antwoordde. Het schaarse publiek ging achter hem staan.

Het gaf de kwalificatiespeler moed. Djokovic moest zich nog in het zweet werken, maar uiteindelijk won hij wel zonder setverlies.

In de 1/8e finales zal de nummer 1 van de wereld zich harder moeten inspannen. Dan treft hij Karen Chatsjanov. De 24-jarige Rus klopte Djokovic al een keer in Parijs: twee jaar geleden in de finale op het indoortoernooi.