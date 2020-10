Novak Djokovic laat ook geen enkele set liggen tegen Chatsjanov

Djokovic (ATP-1) gaat als een wervelwind tekeer in Parijs. In zijn eerste 3 matchen draaide hij zijn tegenstander telkens door de gehaktmolen zonder setverlies.

Ook vandaag was de nummer 1 van de wereld niet van plan om de Rus Karen Chatsjanov (ATP-16) een setje te gunnen.

Djokovic opende met 6-4. In de 2e set werkte de 24-jarige Rus wel nog 4 setpunten weg, in het 3e bedrijf was het eerste matchpunt van Djokovic het goede.

Zo blijft Djokovic op schema voor zijn 2e eindzege in Roland Garros, die hij in 2016 al eens op zijn erelijst schreef.