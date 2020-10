LIVESTREAM: Kijk naar de finale van de European Open tennis

De European Open zal ook in 2021 paatsvinden. "We hebben een contract voor drie jaar met de Stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest", legt toernooidirecteur Dick Norman uit. "Het toernooi gaat dus ook volgend jaar zeker door. We willen hier iets neerzetten op de lange termijn."

"We zijn blij met het mooie evenement dat we in deze moeilijke periode hebben kunnen opzetten", vertelt Norman over deze corona-editie. "We hebben moeten werken met een kleiner budget, maar de sponsors zijn ons blijven steunen."