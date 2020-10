LIVE: Mertens speelt derde en beslissende set op weg naar achtste finales

15 uur 33. Eerste set is voor oppermachtige Mertens: 1-6. De eerste stap richting de 1/8e finales is gezet: Elise Mertens start furieus aan haar eerste set tegen de Spaanse en loopt al snel uit tot 0-4. Garcia kan haar derde opslag wel behouden, maar maakt geen kans tegen onze landgenote, die haar eerste setpunt ook meteen benut: 1-6. .

08:49

08 uur 49. Mertens: "Klagen leidt tot niets". De organisatie van Roland Garros krijgt de wind van voren: over de tennisballen, de staat van de velden, de testen, het isolement... Elise Mertens probeert het zich niet aan te trekken. "Klagen leidt tot niets. Iedereen heeft dezelfde moeilijkheden", zegt ze. "Diegene die zich hier het meest druk om maakt, verliest onnodige energie. Ik probeer me hier allemaal zo weinig mogelijk van aan te trekken. Het is belangrijk om in je eigen bubbel te blijven." .