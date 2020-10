Haalt Mertens 8e finales in Parijs? "Ik weet niet of ik favoriet ben"

"Diegene die zich hier het meest druk om maakt, verliest onnodige energie. Ik probeer me hier allemaal zo weinig mogelijk van aan te trekken. Het is belangrijk om in je eigen bubbel te blijven."

08 uur 49. Mertens: "Klagen leidt tot niets". De organisatie van Roland Garros krijgt de wind van voren: over de tennisballen, de staat van de velden, de testen, het isolement... Elise Mertens probeert het zich niet aan te trekken. "Klagen leidt tot niets. Iedereen heeft dezelfde moeilijkheden", zegt ze. "Diegene die zich hier het meest druk om maakt, verliest onnodige energie. Ik probeer me hier allemaal zo weinig mogelijk van aan te trekken. Het is belangrijk om in je eigen bubbel te blijven." .

08 uur 45. Ik weet niet of ik favoriet ben. Op basis van mijn klassement misschien wel, maar dat is op papier. Ik heb het gevoel dat ze momenteel een pak beter tennist dan haar klassement. Elise Mertens.

08 uur 44. Derde keer, goede keer? Elise Mertens keek de Française Caroline Garcia al twee keer eerder in de ogen en twee keer trok onze landgenote aan het kortste eind. Zowel in Peking (2017) als in de Fed Cup (2019) was dat op hardcourt. Is het Parijse gravel Mertens gunstiger gezind tegen de thuisspeelster? .