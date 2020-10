Griek Tsitsipas schaart zich bij laatste 4 op Roland Garros

De 22-jarige Griek staat voor de vierde keer op de hoofdtabel van Roland Garros en is bezig aan zijn knapste parcours in Parijs. Vorig jaar ging hij er in de achtste finales uit tegen Stan Wawrinka, wat tot dan in de Franse hoofdstad zijn beste resultaat was.

In de halve finales wacht voor Tsitsipas de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic of de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP-18).