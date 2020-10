Gravelkeizer Rafael Nadal klopt toernooirevelatie om 1.30u 's nachts

Sinner heeft kansen in eerste en tweede set

In zijn 100e match op Roland Garros kreeg Rafael Nadal (34) het 19-jarige talent Jannik Sinner voorgeschoteld. De jonge Italiaan schopte het als debutant meteen tot in de kwartfinales. Op weg naar de laatste 8 had hij onder anderen David Goffin en Alexander Zverev uitgeschakeld.

Nadal was te hoog gegrepen voor Sinner. In een laatavondmatch, de wedstrijd begon gisteravond pas na 22.30u, hield de titelverdediger het bij 3 sets.

Sinner had er wel een of twee kunnen winnen. In de openingsset mocht hij bij 6-5 serveren, maar Nadal kroop in zijn hoofd en snoepte hem het servicegame in 8 minuten af. In de tiebreak liet de Spaanse topper zijn linker spreken: 7-6 (7/4).

Ook in de tweede set ging Sinner door de opslag van Nadal (3-1), maar opnieuw antwoordde de grootmeester meteen met een rebreak. Met verdedigend baselinetennis maakte hij uiteindelijk het verschil in set 2: 6-4.

"Ik had kansen in de eerste set en kansen in de tweede set", sprak Sinner achteraf, "maar ik heb ze niet gegrepen. Dat is ook niet vanzelfsprekend, Nadal mist nauwelijks."

