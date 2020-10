Elise Mertens zet in Ostrava 10e dubbeltoernooi op haar palmares

In het enkelspel strandde Elise Mertens in de kwartfinales, alweer tegen Victoria Azarenka, die ook op de US Open te sterk was. Maar in het dubbelspel haalde Mertens met haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka wel de finale.

Tegenstandsters Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani hadden nog een vrijgeleide gekregen in de halve finale, maar die extra rust bleek geen voordeel voor het Canadees/Braziliaanse duo. Mertens en Sabalenka verloren wel hun eerste opslagspel, maar hamerden zich dan in amper een uur tijd naar de overwinning.

Voor Mertens is het haar tiende titel in een dubbeltoernooi. Vorig jaar zegevierde ze met Sabalenka op de US Open en de prestigieuze toernooien van Miami en Indian Wells.