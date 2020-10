Elise Mertens duldt geen tegenstand op weg naar kwartfinales in Ostrava

Mertens had het niet makkelijk in het begin van de wedstrijd. Muchova dwong 5 breakkansen af, maar Mertens veegde die allemaal van tafel.

Bij een 5-4-voorsprong sloeg Mertens toe op de opslag van Muchova. Bij haar eerste breakpunt was het meteen raak: 6-4 en de eerste set was binnen.

Het setverlies was een mentale tik voor Muchova. Mertens had in de tweede set duidelijk de bovenhand en maakte het in minder dan anderhalf uur af: 6-4, 6-2.

Om door te stoten naar de halve finales zal Mertens voorbij de Wit-Russische Victoria Azarenka moeten geraken Mertens speelde een keer eerder tegen Azarenka. Op de voorbije US Open was de Wit-Russische in de kwartfinales een maat te groot (6-1, 6-0).