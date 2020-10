Djokovic verliest zijn 1e set in Parijs maar stoot door naar halve finales

Op de US Open moest Djokovic het toernooi verlaten na amper 11 spelletjes tegen Carreno. Hij mepte toen een bal op het strottenhoofd van een lijnrechter. Heel wat minder drama vanavond in Parijs al had Djokovic wel een set nodig om zijn draai te vinden. Hij leek last te hebben va zijn nek en zijn arm en liet zich ook even verzorgen.

Maar na het verlies in set 1, zijn eerste setverlies dit toernooi, trok de motor zich dan toch weer op gang bij de nummer 1. Hij toonde niet zijn allerbeste tennis maar dat was ook niet nodig om de volgende drie sets op zak te steken.

Djokovic staat voor de 38e keer in de halve finales op een grandslamtoernooi.