Coppejans botst op Fransman Humbert in eerste ronde in Antwerpen

Coppejans had voor het toernooi in eigen land een wildcard gekregen. Maar hij stond uiteindelijk net geen uur en een kwartier op de baan tegen Humbert. De eerste set was wel netjes in evenwicht, maar bij 4-5 verloor Coppejans zijn service op een heel slecht moment.

Toch liet hij het hoofd niet hangen en ook in set twee ging hij goed mee met Humbert. Maar de Fransman had opnieuw genoeg aan een break op het juiste moment.

Met David Goffin (ATP-14) en Zizou Bergs (ATP-528) komen nog twee Belgen in actie in het enkelspel in de Lotto Arena.