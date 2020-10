Alison Van Uytvanck gooit de handdoek bij 6-1 en 4-0 achter

Van Uytvanck was in Parijs toe aan haar zesde deelname aan de hoofdtabel. Haar beste resultaat zette ze neer in 2015, toen ze de kwartfinales bereikte. Vorige editie sneuvelde ze in de eerste ronde.

Van Uytvanck is samen met haar partner Greet Minnen in Parijs nog actief in het dubbelspel, waar ze woensdag hun wedstrijd van de eerste ronde wonnen.