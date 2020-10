13e Roland Garros-zege voor Nadal, die het grandslamrecord van Federer evenaart

Met het 56e duel tussen Novak Djokovic (ATP-1) en Rafael Nadal (ATP-2) kreeg Parijs zijn droomfinale. Of laten we zeggen droomaffiche, want Djokovic kon er in de eerste twee sets absoluut geen finale van maken.

Terwijl Nadal meteen op de afspraak was en met agressief, aanvallend tennis domineerde, blonk Djokovic uit in onmacht. Nadal speelde nagenoeg foutloos, Djokovic haalde dat niveau niet.

De eerste twee sets gingen in een sneltreinvaart naar Nadal. Met 0-6 en 2-6 leek een afstraffing van jewelste in de maak.

Leek, want in de 3e set kon Djokovic eindelijk een vuist maken. De Serviër kon zijn foutenlast beperken en drong Nadal wat meer in het defensief.

Het ging gelijk op tot 5-5, maar op dat moment liep het toch weer verkeerd voor Djokovic, die na een dubbele fout een zoveelste servicebreak moest toestaan. Nadal liet zijn prooi niet meer los en maakte het op zijn eigen opslag sierlijk af met een ace.

Voor Nadal is het al de 13e overwinning op het gemalen baksteen van Roland Garros. Met 20 grandslamtitels komt de Spanjaard op gelijke hoogte van recordhouder Roger Federer. Wie is nu de grootste aller tijden? Die vraag heeft Nadal eigenhandig opgeworpen met zijn knalprestatie in Parijs.