Zverev wist dubbel setverlies uit en speelt 1e grandslamfinale tegen Thiem

Voor de 23-jarige Zverev wordt het zijn eerste grandslamfinale. "Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn", vertelde de Duitser na zijn partij in de halve finale. De emoties liepen hoog op want hij moest in zijn partij het onderste uit de kan halen.

In de eerste twee sets gaf Zverev niet thuis. Hij maakte veel fouten en na minder dan anderhalf uur stond hij twee sets in het krijt. "Ik keek naar het scorebord bij 0-2 en zei tegen mezelf: "Dit is niet te geloven. Ik zit in de halve finale van een grandslam waarin ik de favoriet ben en ik speel zo slecht"."

Zverev besefte dat hij zijn niveau stevig moest opkrikken en hij deed dat ook. En dat terwijl Carreno Busta (ATP-27) net wat door zijn beste krachten heen leek te zitten. De Duitser won drie sets op een rij. "Mentaal heb ik het nooit opgegeven. Maar ik ben diep moeten gaan, heel diep", zei Zverev nog.