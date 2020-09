Williams laat zich (nog) niet tegenhouden in jacht op 24e grandslamtitel

Serena Williams (38) lijkt een patent te hebben op driesetters sinds de coronabreak. In 7 van haar 9 duels tot nu toe had ze een beslissende set nodig.

Ook tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) ging het niet van een leien dakje voor Williams. De Amerikaanse had ook niets anders verwacht: vorige week verloor ze nog van Sakkari in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Cincinnati.

Williams had dus nog een eitje te pellen met de Griekse. De tiebreak in de tweede set moest ze nog aan Sakkari laten, maar in de derde set gunde ze haar tegenstandster geen kans. In de volgende ronde neemt Williams tegen Tsvetana Pironkova. De Bulgaarse is in New York niet geklasseerd en timmert na een afwezigheid van 3 jaar, een periode waarin ze beviel van een zoon, aan haar comeback.

Serena Williams mikt op de US Open op haar 24e grandslamtitel in het enkelspel, waarmeer ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Williams won de US Open al zes keer (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), de voorbije 2 jaar verloor ze telkens de finale.