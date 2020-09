Weerbare Mertens mag zich opmaken voor de kwartfinales in Rome

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich in Rome geplaatst voor de kwartfinales na winst tegen kwalificatiespeelster Danka Kovinic. Onze landgenote haalde het in 2 sets: 6-4 en 6-4. In de kwartfinales wacht de Tsjechische Karolína Plíšková (WTA 4).