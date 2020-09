Victoria Azarenka dwarsboomt Serena Williams' jacht op 24e grandslamtitel

Maar dan krikte Azarenka haar niveau op en demonstreerde ze weer het tennis waarmee ze in de vorige ronde Elise Mertens van de baan geveegd had. Williams vond geen antwoord meer op de mokerslagen van de Wit-Russische, die doorstoomde naar de finale. Het was pas de 1e keer dat Azarenka Williams kon verslaan in een grandslamtoernooi.

In haar wedstrijd tegen Victoria Azarenka zag het er nochtans lange tijd goed uit voor Williams. De Amerikaanse domineerde de 1e set (6-1) en pakte een vroege break in set 2.

Serena Williams aast al een tijdje op haar 24e grandslamtitel, waarmee ze het record van Margaret Court zou evenaren. Maar haar laatste titel dateert al van begin 2017. Ze verloor sindsdien 4x een grandslamfinale. Ook op de US Open liep het weer mis, dit keer in de halve finales.

Osaka heeft veel moeite met Brady

In de finale neemt Victoria Azarenka het zaterdag op tegen Naomi Osaka. De Japanse had het niet onder de markt met Jennifer Brady, die voor deze editie van de US Open nog nooit voorbij de 1/8e finales was geraakt op een grandslamtoernooi.

Maar Brady, die mokerslagen afwisselde met onnodige fouten, speelde complexloos tegen de nummer 4 van de wereld. De Amerikaanse dwong Osaka tot een tiebreak in set 1 en daarin gebeurde iets wat haar dit toernooi nog niet overkomen was: ze verloor de set.

Brady was evenwel niet van haar stuk en slaagde erin om haar foutenlast te verminderen in de 2e set. Osaka had het lastig met de harde meppen en moest set 2 aan de Amerikaanse laten.

Pas in de 3e set kon Osaka eindelijk een breakpunt afdwingen op de zware opslag van Brady en dat verzilverde de Japanse meteen. Brady kon de break niet meer goedmaken en zag zo een einde komen aan haar sprookje. Osaka treft Azarenka in de finale en maakt zo net als de Wit-Russische kans op haar 3e grandslamtitel.