US Open krijgt nieuwe grandslamwinnaar: "Thiem is op papier favoriet"

12:10

12 uur 10. "We krijgen een nieuwe grandslamwinnaar. Dat is leuk". Tennisjournalist Dirk Gerlo kijkt uit naar de mannenfinale vanavond. "Na jarenlange dominantie van het trio Federer, Djokovic, Nadal, krijgen we nu dus eens een nieuwe finale en een nieuwe naam op de erelijst", vertelt hij. "Op papier is Thiem de grote favoriet. Hij heeft meer ervaring op dit niveau en ook in de onderlinge duels scoort hij beter. Maar ik was onder de indruk van de comeback van Zverev in de halve finales. Dat is een teken van grotere weerbaarheid. Hij is pas 23 jaar en wordt al een paar jaar genoemd als potentiële grandslamwinnaar. Alleen door zijn wisselvalligheid kwam het er tot nu toe niet uit." .