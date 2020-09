Tweede ronde wordt eindhalte voor Kirsten Flipkens op US Open

Kirsten Flipkens komt voor het twaalfde jaar in actie op de US Open. Haar beste resultaat was een derde ronde in 2009.

In de eerste ronde won Flipkens nog tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA-48), maar in de tweede ronde botste onze landgenote dus op een sterkere Amerikaanse.

De eerste twee sets draaiden allebei uit op een tiebreak. De eerste werd een prooi voor Pegula, de tweede kon Flipkens zich herstellen en sleepte ze er nog een beslissende derde set uit.

In die derde set gaf Flipkens moest Flipkens al vrij snel haar opslag inleveren. Zelf door die van de Amerikaanse breken, lukte niet meer. Ze verloor de set met 3-6, maar kan toch terugkijken op een degelijke prestatie.

Ysaline Bonaventure en Elise Mertens zijn zo de enige Belgische overblijvers op de US Open en komen later nog in actie.