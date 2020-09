Toptalent Sinner veegt David Goffin van de baan in Parijs

Goffin en Sinner kregen de eer om Philippe Chatrier te openen en konden meteen het nieuwe dak goed gebruiken in het regenachtige Parijs. Een stukje geschiedenis en misschien gaat deze match ook wel het collectieve geheugen in als de doorbraak van Jannik Sinner.

De 19-jarige Italiaan had duidelijk geen zenuwen en pakte uit met tennis van de bovenste plank. Hij ging in het 4e spelletje een eerste keer door de opslag van Goffin, maar de Belg wankelde nog niet meteen. Vier breaks volgden elkaar op en er leek een tiebreak in de maak. Maar bij een 5-6-achterstand gaf Goffin nog eens zijn opslag uit handen.

Na die spannende set verloor Goffin voeling met het verbluffende niveau van Sinner. De Italiaan won 12 (!) spelletjes op een rij. Pas bij 3-0 in de derde set kon Goffin zich weer op het scorebord knokken. Hij klampte nog heel even aan, maar het kalf was dan al verdronken. Na twee uur zat het toernooi voor Goffin er al op.