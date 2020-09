Titelverdedigsters Mertens en Sabalenka sneuvelen in het dubbelspel

In de eerste ronde van het enkelspel was Elise Mertens nog te sterk voor de Duitse Laura Siegemund, maar aan de zijde van Vera Zvonareva presteerde Siegemund sterker. Nochtans was het op papier een haalbare kaart voor Mertens en Sabalenka. Siegemund en Zvonareva zijn zowel in het dubbel- als het enkelspel geen hoogvliegers momenteel in de rankings.

Mertens en Sabalenka gingen als eerste door de opslag van hun tegenstandsters, maar die braken meteen terug en gingen bij de volgende mogelijkheid in het zevende spel opnieuw door de opslag van Mertens/Sabalenka. Het was genoeg voor een 6-4-zege in de eerste set.

In set twee zag het er opnieuw niet goed uit, want Mertens en Sabalenka verloren meteen hun eerste opslagspel. Maar toen Siegemund/Zvonareva mochten opslaan voor de zege toonden het Belgisch-Wit-Russische duo karakter. Ze sleepten er nog een tiebreak uit, maar die verloren ze met 7-1.