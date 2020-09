Serena Williams maakt einde aan het sprookje van Pironkova

Pironkova heeft geen ranking en het was dus al een half mirakel dat de 32-jarige Bulgaarse het tot in de kwartfinales geschopt had. Ze speelde al meer dan drie jaar geen officiële wedstrijd meer. Na Wimbledon in 2017 nam ze een break en werd ze mama van een zoontje. Nu op de US Open maakt ze haar comeback.

En ze leek even op weg om haar sprookje een nog mooier einde te bezorgen want ze snoepte Serena Williams de eerste set af. Maar nadien rechtte de Amerikaanse ster dan toch de rug. Williams won set twee en stelde haar ticket voor de halve finales in de derde set veilig.

De 38-jarige Serena Williams mikt in New York op een 24e grandslamtitel in het enkelspel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Williams won de US Open al zes keer (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014). In de halve finales wacht Victoria Azarenka, die Elise Mertens uit het toernooi kegelde.