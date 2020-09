Serena Williams komt na moeilijke 1e set onder stoom op Roland Garros

Serena Williams (39) had een déja-vu-gevoel bij de loting voor Roland Garros. Net als op de US Open kreeg ze in de eerste ronde haar landgenote Kristie Ahn tegenover zich.

Die herkansing wou Ahn - na de nederlaag in New York - met beide handen grijpen. Ze dwong al snel een break af en leek op weg naar setwinst, maar Williams kon toch nog een tiebreak forceren. Daarin gunde ze haar landgenote geen kans.

Zo was het verzet van Ahn gebroken: in de tweede set kreeg ze een 6-0 gepresenteerd. Williams mag zo nog steeds dromen van een 24e grandslamtitel. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Tsvetana Pironkova.