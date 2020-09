Sander Gillé en Joran Vliegen stranden in kwartfinales van dubbelspel US Open

Vliegen en Gillé kunnen terugblikken op een goed toernooi. Vorig jaar bij hun debuut in New York sneuvelden ze in de eerste ronde. Nu wipten ze daarin de 2e reekshoofden Lukasz Kubo (Pol) en Marcelo Melo (Bra).

In de 2e ronde waren de Belgen te sterk voor de Nieuw-Zeelanders John Peers en Michael Venus, maar de halve finale was te hoog gegrepen. Na dik anderhalf uur zat het toernooi van Vliegen en Gillé erop.

Koolhof en Mektic spelen tegen de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury, de 3e reekshoofden, om een plaats in de finale. Ram en Salisbury versloegen de Amerikaanse tandem Christopher Eubanks en Mackenzie McDonald met 6-2 en 7-6 (7/5).