Opvliegende Djokovic plaatst zich na waarschuwing voor finale in Rome

Novak Djokovic is zich meer en meer de reputatie van heethoofd aan het aanmeten. De Serviër werd twee weken geleden naar huis gestuurd op de US Open toen hij (weliswaar per ongeluk) een bal op het strottenhoofd van een lijnrechter sloeg.

In Rome wou Djokovic deze week de frustraties van zich afspelen, maar het kort lontje van de nummer één van de wereld bleef ook in Italië nog smeulen. Gisteren kreeg hij al een waarschuwing toen hij zijn racket stuk sloeg en ook vandaag kreeg hij een waarschuwing toen hij vroeg in set 2 na een discussie met de umpire in een Servische colère uitbarstte.

Djokovic kalmeerde en kon zich daarna alsnog plaatsen voor een 10e finale in Rome. De jonge Noor Casper Ruud, die met zeges tegen Chatsjanov, Cilic en Berrettini een knap parcours had afgelegd, moest er na twee sets (7/5 en 6/3) aan geloven.

Na de wedstrijd kwam Djokovic tot inzicht. "Ik verdiende de waarschuwing", sprak hij. "Ik zei geen lieve woorden in mijn taal. Ik had wat discussies met de umpire over enkele calls. Maar voor zover ik heb begrepen, had ik wel drie keer gelijk. Maar dat maakt nu niet meer uit."

"Iedereen maakt fouten. Het was een beladen wedstrijd. Er is erg veel intensiteit op de tennisbaan. Ook voor Casper was er veel druk. Wat gebeurt, dat gebeurt", besloot Djokovic.