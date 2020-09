Ook dit jaar geen kwartfinale voor David Goffin op US Open: "Toch positief"

Goffin won vorig jaar het enige duel tegen Shapovalov na 2 felbevochten sets en ook nu lag het niveau aanvankelijk zéér dicht bij elkaar. Onze landgenoot moest in de openingsset wel meerdere breakpunten wegwerken, maar net toen haalde Goffin zijn beste tennis boven. Bij 6-5 liet de 29-jarige Belg een setpunt nog onbenut, maar in de tiebreak gunde hij de 8 jaar jongere Canadees geen enkel punt.

Shapovalov liet zijn ontgoochelende tiebreak niet aan zijn hart komen. De opgeschoten Canadees werkte in het openingsspelletje 2 breakpunten weg en dat bleek een kantelpunt. Hij ging zelf in het 4e game door de opslag van Goffin. Onze landgenoot kon zich daar mede door een hogere foutenlast niet meer van herstellen en verloor de 2e set met 6-3.



De Canadees had duidelijk een versnelling hoger geschakeld. Shapovalov tenniste meer in het terrein en Goffin moest het spel almaar meer ondergaan. Net als in set 2 volstond 1 vroege break voor Shapovalov om de set naar zich te trekken met 6-4.



Het geloof ebde langzaam maar zeker weg bij onze landgenoot en net als in de 2 voorgaande sets leverde hij ook in set 4 snel zijn service in. Goffin begon de fouten op te stapelen, terwijl Shapovalov zijn hoge niveau wel kon vasthouden. Goffin sputterde nog even tegen, maar na 3,5 uur was het toch afgelopen.



Net als de voorbije 3 jaren eindigt het Amerikaanse avontuur van Goffin dus in de 4e ronde. De US Open is het enige grandslamtornooi waar hij nog nooit de kwartfinale bereikte. Voor Shapovalov is NY een primeur: het is zijn eerste grandslamkwartfinale én hij is de eerste Canadees bij de laatste 8 in New York in het Open Era (sinds 1968).

Voor Goffin was dit een gemiste kans. Want in de kwartfinale wachtte niet Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld werd gediskwalificeerd. De Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-27) profiteerde. (lees voort onder foto)