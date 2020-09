Op de US Open is Elise Mertens aan zet. Onze landgenote speelt in het Arthur Ashe Stadium tegen 2e reekshoofd Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld. De wedstrijd is geprogrammeerd na het duel tussen Tiafoe en Medvedev bij de mannen. Er wordt gespeeld vanaf 1u. U kunt de score hier volgen.