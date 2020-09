Novak Djokovic kroont zich een vijfde keer tot keizer van Rome

Novak Djokovic heeft enkele woelige weken achter de rug. Na zijn positieve coronatest op een zelf georganiseerd toernooi, volgde zijn uitsluiting op de US Open, omdat de Serviër een bal op een lijnrechter had geslagen.

In Rome wou Djokovic weer zieltjes winnen, maar in de halve finales kreeg de nummer 1 van de wereld het opnieuw aan de stok met een umpire.

Uiteindelijk konden de vele tegenslagen Djokovic niet tegenhouden in Rome. Diego Schwartzman bouwde in de eerste set wel een 3-0-voorsprong uit, maar de Argentijn ging toch nog met 7-5 onderuit. In de tweede set stoomde Djokovic door naar zijn vijfde eindzege in Rome.

Djokovic heeft nu al 36 titels in de Masters 1.000, de belangrijkste toernooien na de grand slams, op zijn palmares staan. De Serviër steekt zo Rafael Nadal voorbij.

Vanaf volgende week gaat hij in Parijs de strijd aan met Nadal op Roland Garros. Djokovic moet de Spanjaard van een 13e grandslamtitel op het gravel houden.